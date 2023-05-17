На одном из направлений Россия потеряла почти роту и десятки единиц техники

На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали почти роту окупантов и уничтожили и повредили 21 единицу вражеской техники и вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

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"На Таврическом направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1004 огневых задач. целях, выявленных ранее", — говорится в сообщении.

В ведомстве предупреждают, что остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии пересекли отметку в 200 тысяч человек. С 24 февраля 2022 года по 17 мая 2023 года ВСУ уничтожили 200 590 российских солдат. За сутки ликвидировано еще 610 военных.

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