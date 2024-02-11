В одном из направлений ситуация изменилась: Генштаб сообщил, что происходит на фронте

В течение суток на фронте произошло 98 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

На Купянском направлении враг наступательных и штурмовых действий за прошедшие сутки не совершал.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Терны, Раздолевка и юго-восточнее Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов: Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Силы обороны за прошедшие сутки отразили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 35 атак.

На Шахтерском направлении украинскими защитниками отражены две атаки врага в районе Водяного Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены две атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Потери врага

Враг не оставляет попытки выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил два безуспешных штурмовых действия. В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, пункту управления, двум артиллерийским средствам и РЛС противника.

Напомним, оккупанты ночью снова атаковали Украину. Подробности читайте в новости.

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