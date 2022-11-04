В одном из населенных пунктов Запорожской области оккупанты забрали "манатки" и свернули блокпост и комендатуру

В населенном пункте Каменка Запорожской области оккупационные войска свернули блокпосты и комендатуру.

Российские военные в Запорожском направлении имеют низкое морально-психологическое состояние из-за неудовлетворительных условий содержания и невыплаты обещанных средств.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 4 ноября.

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По имеющейся информации украинских военных, в населенном пункте Каменка Запорожской области оккупационные войска переместили личный состав своих подразделений, свернули блокпосты и комендатуру.

"Отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава вражеских подразделений, находящихся в Запорожской области. Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денежного довольствия, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным", — говорится в сообщении.

Какая ситуация в Херсонской области

ВСУ шаг за шагом освобождают юг Украины от врагов. Украинские защитники деоккупировали уже более 90 населённых пунктов в Херсонской области. Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему продвижение ВСУ в Херсонской области происходит не так быстро, как надеялись многие украинцы.

3 ноября Министр обороны США Ллойд Остин сказал с уверенностью, что ВСУ могут отвоевать у кафиров правобережья Херсонщины вместе с областным центром.

Заметим, что по оценкам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, операция по деоккупации Херсона, вероятнее всего, продлится до конца ноября.

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