В одном из освобожденных сел Харьковской области на растяжке подорвались две женщины

В одном из освобожденных сел Харьковской области на растяжке подорвались две женщины

Вчера, 8 мая, во время разминирования под мостом в с. Циркуны были обнаружены тела двух гражданских женщин, подорвавшихся на растяжке.

Поэтому власти призывают жителей освобожденных населенных пунктов не спешить возвращаться домой.

Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

"К сожалению, вчера во время проведения разминирования под мостом в с. Циркуны были обнаружены тела двух гражданских женщин, подорвавшихся на растяжке", — написал он.

Болвинов также добавил, что за последние дни Вооруженными Силами Украины был освобожден ряд населенных пунктов Харьковской области, однако возвращаться туда еще опасно. Начальник Следственного управления полиции области объяснил почему: во-первых – из-за продолжения боевых действий и близкого нахождения к линии фронта. Во-вторых — из-за огромного количества неразорвавшихся снарядов и заминированных мест, оставленных бегущей армией российских оккупантов.

Также читайте В Киевской области на вражеских минах подорвались два спасателя и водитель трактора

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 75-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: