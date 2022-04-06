В одном из первых оккупированных поселков на Киевщине рассказали о зверствах россиян и способах выживания

Едва ли не в каждом доме свою болезненная история.

Иванков на севере Киевской области, в 80 км от столицы и 50 км от Чернобыля, стал одним из первых, который в ночь на 24 февраля столкнулся российскими колоннами военной техники, которая шла наступлением на Киев.

Об этом говорится в ТСН.

Теперь здесь флаг Украины демонстрирует – захватчиков больше нет. Более месяца здесь было заблокировано около десяти тысяч мирных жителей. «Первого числа мы узнали, что наши ребята стоят на площади. Приехали и я очень плакала», – вспоминает местная жительница Ирина.

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Она больше всего натерпелась от российских военных именно в первые дни полномасштабного вторжения. Именно по этой дороге из Беларуси через Чернобыль на Киев продвигались вражеские колонны. «Все время техника шла, она шумела, шумела, шумела. Маму мою расстреляли, хату. За что? Женщина пожилая. Нельзя было ни похоронить, ничего. В хате вечером она сама была как раз, они просто дом расстреляли, стали и расстреляли. Она последняя на выезде, где они там окапывались», – рассказывает женщина.

На въезде подорван мост. Местные, кто как может, преодолевают эту дистанцию. Дорогу через реку обустроили стремянками и перекладинами. Как только в поселок зашло украинское войско, здесь развернули понтонную переправу. В первую очередь, чтобы вооруженные силы Украины закрепились на границе с Беларусью.

«Была задача сделать переправу для прохождения нашей военной техники, чтобы они дальше продвигались к границам и укрепились там. Чтобы противник не смог сюда пойти назад. А поскольку уже вся техника прошла, помогаем гражданскому населению", - говорят бойцы.

В поселке нет света, воды, отопления, Интернета и мобильной связи. «Сейчас интенсивно идет оказание гуманиатрной помощи. Потому что вы знаете, здесь очень долго не было нашей власти и у людей были проблемы с продуктами и медикаментами. Все это восстановим», — убеждает председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Во время оккупации местные неделями сидели в подвалах. Нина показывает, в каких условиях им пришлось жить. В полной темноте и холоде вместе с детьми здесь пересиживали обстрелы. Только выходили — рашисты по ним открывали огонь. По дому несколько попаданий. После обстрела многоэтажка загорелась. Пожар люди тушили самостоятельно.

«Пожар - там огонь, там огонь, там. Пожарных никого не было. Выехать, говорят, возможности не было. Россияне не давали разрешения ни на один гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения», — рассказывают местные жители.

В Иванкове больше всего досталось частному сектору. По нему работала тяжелая артиллерия, остались воронки от авианалета. Фактически все дома здесь разрушены до основания.

Иван показывает свой дом. Разбитую крышу он пока прикрыл пленкой, а сам с семьей живет в подвале. Там во время бомбежек прятались и его соседи. Говорит, потому и выжили. Большинство боев шли на окраине поселка. По словам Ивана, сюда россияне заходили только с определенным заданием.

Как чувствуют себя жители освобожденного в Киевской области села Иванков

«Приезжали только по адресам, где находились АТОшники. И в полицию, по наводке. Ведь у них у всех были адреса. Кто-то сливал информацию, было ли подготовлено, не знаю. Одного АТОшника по прозвищу «Моряк» забрали, и мы не знаем, жив ли он или нет», — рассказывает мужчина.

Рашисты всячески издевались над людьми в ближайших к Иванкову селах. Обворовывали дома, избивали и похищали людей, заставляли рыть окопы и могилы, расстреливали тех, кто пытался выехать из оккупации, насиловали и убивали. Заместитель поселкового головы говорит, что они фиксируют каждое военное преступление российских военных.

«Убили батюшку украинского патриархата, который вышел, колонну останавливал сам. Женщину убили прикладом по голове, ударили, и она умерла после этого. Есть ближайшие села, такие как Запрудка, там есть два изнасилования у нас. Молодые девушки 15 и 16 лет. Мать приехала и сказала, что я их сейчас оставила и боюсь, чтобы ребенок не покончил с собой. После этого, у нее были длинные волосы, она стала перед зеркалом расчесываться, плачет, не может говорить», — рассказывает женщина.

Все эти показания они передадут правоохранительным органам, чтобы российские захватчики ответили за каждое преступление против человечности, совершенное ими на территории Украины. Несмотря на пережитое, жители Иванкова выходят на улицы, чтобы увидеть соседей, поддержать друг друга и поблагодарить ВСУ за то, что выбили врага.

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