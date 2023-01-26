В одном из районов Киева упала часть ракеты РФ: есть жертвы и пострадавшие

Информация уточняется.
В Киеве в Голосеевском районе в результате падения части вражеской ракеты есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Информация уточняется. Людей призывают находиться в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги.
"Голосеевский район. В результате падения части ракеты есть пострадавшие. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате враждебных действий пока известно об одном погибшем и двух раненых. Пострадавшие госпитализированы.
"В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе сейчас есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавших госпитализировали медики", — написал Кличко в Telegram.
Напомним, начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что войска РФ утром 26 января запустили в направлении Киева более 15 крылатых ракет. ПВО их все ликвидировала.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о взрывах в Днепровском районе Киева.
Кроме того, в результате вражеского ракетного обстрела Украины в нескольких областях, в частности в Винницкой области, есть попадания.
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