В одной из областей Украины были слышны взрывы: что известно

В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщили корреспонденты «Общественного».

Информация о взрывах начала поступать во время объявленной в регионе воздушной тревоги. Пока официальные органы власти или военные администрации не предоставили комментариев о причинах и месте взрывов.

Как сообщали Воздушные силы ВСУ , они зафиксировали ракету с Житомирской области, курсом на Староконстантинов (Хмельницкая область).

Напомним, вечером пятницы, 14 ноября, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".