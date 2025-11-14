ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1676
Время на прочтение
1 мин

В одной из областей Украины были слышны взрывы: что известно

Корреспонденты сообщают о взрывах в Хмельницкой области.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщили корреспонденты «Общественного».

Информация о взрывах начала поступать во время объявленной в регионе воздушной тревоги. Пока официальные органы власти или военные администрации не предоставили комментариев о причинах и месте взрывов.

Как сообщали Воздушные силы ВСУ , они зафиксировали ракету с Житомирской области, курсом на Староконстантинов (Хмельницкая область).

Напомним, вечером пятницы, 14 ноября, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Дата публикации
Количество просмотров
1676
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie