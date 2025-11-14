- Дата публикации
В одной из областей Украины были слышны взрывы: что известно
Корреспонденты сообщают о взрывах в Хмельницкой области.
В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщили корреспонденты «Общественного».
Информация о взрывах начала поступать во время объявленной в регионе воздушной тревоги. Пока официальные органы власти или военные администрации не предоставили комментариев о причинах и месте взрывов.
Как сообщали Воздушные силы ВСУ , они зафиксировали ракету с Житомирской области, курсом на Староконстантинов (Хмельницкая область).
Напомним, вечером пятницы, 14 ноября, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".