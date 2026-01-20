- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 1 мин
В одной из областей ввели все три очереди аварийных отключений света: что известно
В Черниговской области одновременно ввели все три очереди СГАВ. Ситуация в энергосистеме критична.
В Черниговской области одновременно применены все три очереди специального графика аварийных отключений (СГАВ). На данный момент без электроснабжения осталось 87% потребителей области.
Об этом сообщает АО «Черниговоблэнерго».
«Напомним: СГАО вводится исключительно по команде НЭК „Укрэнерго“. Эта команда должна быть выполнена в течение трех минут с момента ее получения без уведомления потребителей и местных органов исполнительной власти. Отменяется она также только по указанию НЭК», — отметили в облэнерго.
Напомним, в Киеве 4000 домов все еще без тепла из-за вражеской атаки, часть коммунальщики подключают уже второй раз.
Ранее мы писали, что после массированной ракетно-дроновой атаки ночью 20 января во многих регионах Украины применяются аварийные ограничения потребления электричества, в отдельных областях — достаточно жесткие.