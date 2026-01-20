ТСН в социальных сетях

Война
76
1 мин

В одной из областей ввели все три очереди аварийных отключений света: что известно

В Черниговской области одновременно ввели все три очереди СГАВ. Ситуация в энергосистеме критична.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © Associated Press

В Черниговской области одновременно применены все три очереди специального графика аварийных отключений (СГАВ). На данный момент без электроснабжения осталось 87% потребителей области.

Об этом сообщает АО «Черниговоблэнерго».

«Напомним: СГАО вводится исключительно по команде НЭК „Укрэнерго“. Эта команда должна быть выполнена в течение трех минут с момента ее получения без уведомления потребителей и местных органов исполнительной власти. Отменяется она также только по указанию НЭК», — отметили в облэнерго.

Напомним, в Киеве 4000 домов все еще без тепла из-за вражеской атаки, часть коммунальщики подключают уже второй раз.

Ранее мы писали, что после массированной ракетно-дроновой атаки ночью 20 января во многих регионах Украины применяются аварийные ограничения потребления электричества, в отдельных областях — достаточно жесткие.

