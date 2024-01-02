В одной из областей заявили об усилении мобилизации – что говорят местные власти

СМИ написали о якобы усилении контроля за мобилизацией в Черновицкой области.

В Черновицкой области распространились слухи о том, что власти якобы хотят усилить мобилизацию. СМИ публиковали фейковое решение Совета обороны Черновицкой области по усилению мобилизационных мер с подписью главы ОВА Руслана Запаранюка.

Об этом пишет местное издание.

Согласно документу, распространившемуся в соцсетях, в области якобы планируют организовать и развернуть пункты оповещения (пункты сбора граждан); Государственная налоговая служба и Центры занятости должны предоставить информацию о контроле трудоустройства и увольнении работников; также якобы планируют мониторить организацию медицинских осмотров, которые используются как предпосылка к уклонению от призыва по мобилизации.

Кроме того, предусмотрено ввести на территории области проверку документов, осмотр вещей, транспортных средств и багажа.

На эти слухи уже отреагировала Черновицкая ОВА. В ведомстве отметили, что не публиковали подобные документы о якобы усилении мобилизации.

"Просим использовать только официальные источники при освещении новостей, связанных с решениями органов государственной власти и местного самоуправления. Достоверность любых других может носить сомнительный характер, а их распространение представляет угрозу по меньшей мере информационной безопасности страны и Черновицкой области", — призвали в ОВА.

Напомним, на этой неделе рабочие группы нарабатывают компромиссный вариант нового законопроекта о мобилизации.

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