Связь с боевиками-новобранцами теряется, в среднем, за двое-трое суток, то есть после первого боевого задания.

Во вражеской военной части, базирующейся во временно оккупированном Луганске, мужчины массово исчезают через несколько дней после прибытия.

Об этом сообщили в Telegram начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Речь идет о "123-й отдельной гвардейской мотострелковой ордене доблести бригады имени героя советского союза климента ворошилова", которую ранее именовали "второй бригадой народной милиции лнр". Связь с новобранцами теряется, в среднем, за двое-трое суток, т.е. после первого боевого задания", – написал он.

Лысогор добавил, что членам семьи на этот счет не предоставляют никакой информации. Многие не имеют даже сообщения о гибели или пропаже без вести того или иного российского боевика.

Ранее в российском Красноярске, вероятно, ликвидировали военного преступника Сергея Конкеева. Сообщается, что его устранили партизаны движения против путинизма "Экстремист".

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