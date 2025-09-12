В одну из бригад впервые приняли на контракт девушек: какую роль будут выполнять на фронте

Седьмой набор "Контракта 18-24". / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко приняла присягу седьмого набора по программе «Контракт 18-24». Впервые среди новобранцев есть девушки, которые будут служить операторами беспилотных летательных аппаратов.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

В июле программа «Контракт 18-24» была расширена, позволив служить в ней операторам дронов. Для этой специальности контракт заключается на два года, а не один, как для других должностей.

Реклама

Седьмой набор «Контракта 18-24». / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Среди новоприбывших мужчин есть избравшие специальность оператора БПЛА, а также те, кто будет служить на традиционных пехотных должностях.

Седьмой набор «Контракта 18-24». / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

18-летний Александр рассказал, что его мотивация — это защита страны, и он избрал специальность разведчика. 21-летний Даниил идет на оператора БПЛА, потому что это направление быстро развивается и интересно для него.

Седьмой набор «Контракта 18-24». / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Седьмой набор «Контракта 18-24». / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, во время выполнения боевой задачи погиб военный, активный деятель общественной организации PLAI Владимир Подолян. Это произошло 6 сентября. Владимир был одним из создателей фестивалей Ticket to the Sun и Air Гоголь Fest, организовывал культурные события в Виннице, а затем во время полномасштабного вторжения присоединился к рядам защитников.

Оккупационные войска РФ стремятся оцепить подразделения украинских Вооруженных сил в Покровске и Константиновке Донецкой области. После установления контроля над трассой Покровск-Константиновка именно Константиновка стала одним из основных направлений наступления оккупационных войск.