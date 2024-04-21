"В официальных заявлениях РФ истерические, панические нотки": Подоляк о принятии Конгрессом помощи Украине

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк прокомментировал принятие в Палате представителей Конгресса США законопроекта о военной помощи Украине. Он подчеркнул, что никто не будет договариваться с Россией на условиях России. Война должна закончиться безусловным наказанием агрессора.

Об этом он написал в Telegram.

"Существенно увеличена военная помощь Украине сегодня – это о деэскалации, восстановлении права, возвращении мира к предусмотренному будущему, гарантированное итоговом наказании преступников (авторов военной агрессии и авторов геноцидных типов войны в Украине), разрушении монструозной репутации РФ, демилитаризации безусловного агрессора на глобальных рынках, которое оказывает разлагающее влияние на целые регионы", — отметил он.

Подоляк также добавил, что именно поэтому мы с удовольствием слышим после решения Конгресса США о выделении помощи Украине безусловные "скудные, истерические, панические нотки в российских официальных заявлениях".

После голосования президент США Джо Байден призвал Сенат как можно скорее рассмотреть законопроект о помощи Украине и прислать ему на подпись.

США предоставили "зеленый свет" военной помощи для Украины. ТСН.ua собрал все, что известно о голосовании и реакции мира.

Напомним, российские пропагандисты сообщили, что в Кремле заявили, что США "придется ответить" за конфискацию замороженных активов РФ. Также представитель российского диктатора Песков заявил, что "решение палаты представителей США принять законопроект о помощи Украине еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину".

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