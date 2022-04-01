В Офисе генпрокурора назвали, сколько от начала войны оккупанты убили детей в Украине

В Офисе генпрокурора назвали, сколько от начала войны оккупанты убили детей в Украине

Эти данные не окончательные, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 153 ребенка, выросло и количество раненых — их более 245.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Почти 400 детей пострадали в Украине от начала вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них 153 погибли и более 245 ранены. Продолжается работа по установлению всех данных по пострадавшим детям в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности, в городе Мариуполе на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей. По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской — 73, Донецкой — 65, Харьковской — 53, Черниговской — 43, Николаевской — 30, Луганской — 31, Запорожской — 22, Херсонской — 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 марта российские военные обстреляли колонны гражданских авто, которые эвакуировали "зеленым коридором" из г. Мариуполя, в результате чего погибли отец с ребенком. 31 марта от тяжелых ранений скончалась 2-летняя девочка из Лисичанска Луганской области, которая вместе со своим 7-летним братом накануне получили тяжелые ранения.

30 марта в Черниговской области в результате обстрелов двое детей получили ранения. 31 марта в Донецкой области в лечебное учреждение доставлены 5 несовершеннолетних, получивших ранения в результате обстрела.

В Офисе генпрокурора добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 859 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 37-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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