В Офисе генпрокурора сообщили количество маленьких украинцев, которые стали жертвами оккупантов

Больше детей умерло от рук оккупантов на Киевщине и Донетчине.
В Украине российские оккупанты уже убили более 158 детей. Еще 416 маленьких украинский пострадали с начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По состоянию на утро 3 апреля 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 158 погибших. Возросло количество раненых – их более 258.
По официально установленным ювенальным прокурорам данным, больше всего пострадало детей в Киевской — 75, Донецкой — 73, Харьковской — 56, Черниговской — 47, Николаевской — 32, Луганской — 31, Запорожской — 22, Херсонской — 29, столице — 16, Сумской — 16, Житомирской – 15 областях.
Как отмечается, 30 марта в результате обстрела поселка в Баштанском районе Николаевской области получила тяжелые ранения 14-летняя девочка.
1 апреля при взрыве неизвестного устройства на понтонном мосту возле с. Припутные в Черниговской области в автомобиле погибли два человека и двое получили ранения, из которых один подросток.
Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.
Эти данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.
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