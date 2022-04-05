В Офисе генпрокурора сообщили, сколько от начала войны оккупанты убили детей в Украине

В Офисе генпрокурора сообщили, сколько от начала войны оккупанты убили детей в Украине

Эти данные не окончательные, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 165 детей, возросло и количество раненых — их 266.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Более 431 ребенка пострадал в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, по состоянию на утро 5 апреля 2022 года 165 детей погибли и 266 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Киевской — 77, Харьковской — - 61, Черниговская — 49, Николаевская — 35, Луганская — 31, Запорожская — 22, Херсонская — 29, столица — 16, Сумская — 16, Житомирская — 15 областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 апреля в результате обстрела вооруженными силами РФ г. Николаева погиб ребенок. Стало известно, что во время оккупации поселка Ворзель Киевской области военнослужащие страны-агрессора бросили дымовую шашку в подвал одного из домов, где находились 14-летний ребенок и женщина, после чего произвели обстрел, в результате которого ребенок погиб на месте, а мать – через два дня в том же подвале. Также в г. Буча Киевской области в результате одного из обстрелов погибли 6 человек, среди которых 1 ребенок.

В Офисе генпрокурора добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 41-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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