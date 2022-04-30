В Офисе генпрокурора сообщили, сколько в Украине детей уже пострадали от российской агрессии

В Офисе генпрокурора сообщили, сколько в Украине детей уже пострадали от российской агрессии

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 219 детей, более 398 ранены.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 617 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 30 апреля 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось — 219. Не изменились и данные относительно раненых — более 398. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В Офисе генпрокурора также добавили, что 1570 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 111 из них полностью разрушены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 66-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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