В Офисе генпрокурора сообщили, сколько за 9 месяцев войны Россия убила детей в Украине

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 440 детей, более 847 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Свыше 1287 детей пострадали в Украине за 9 месяцев полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, по состоянию на утро 24 ноября 2022 года 440 детей погибли и свыше 847 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 424, Харьковской - 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 76, Черниговской – 68, Херсонской – 67, Луганской – 64, Днепропетровской – 32", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 23 ноября в результате ракетных обстрелов страной-агрессором г. Киева погибла несовершеннолетняя. Ранение получила 17-летняя девушка. Стало известно о смерти 13-летнего мальчика, получившего тяжелые ранения накануне в поселке Антоновка Херсонской области из-за попадания вражеского снаряда в автомобиль. 23 ноября в результате ракетных обстрелов врагом г. Вышгород Киевской области ранены шестеро детей в возрасте от 5 до 16 лет.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.

Также читайте Россия продолжает вывоз и принудительное усыновление украинских детей: подробности

Напомним, президент Украины, выступая перед лидерами стран на саммите G20, заявил, что почти 11 тысяч детей были силой депортированы оккупантами в Россию. А кроме этих детей есть десятки тысяч тех, кто был принудительно вывезен и о которых мы знаем только косвенно. Среди них есть и дети, чьи родители были убиты российскими ударами, а теперь их удерживают в государстве-убийце.

Читайте также: