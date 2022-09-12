В Офисе президента назвали четыре пункта террористической стратегии России

Там также заявили, что знают и понимают стратегию страны-агрессора.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал четыре пункта террористической стратегии России.

Об этом он написал 12 сентября в Twitter.

Так, по его словам, террористическая стратегия России сегодня это:

1. Энергетические протесты в Европе.

2. "Все замерзнут" – пропаганда в глобальных медиа.

3. Демонстративные удары по украинским ТЭЦ.

4. Выпросить переговоры относительно лживого "прекращению огня".

"Знаем, видим, понимаем. Будем дожимать стратегию", — подчеркнул Подоляк.

Ранее советник руководителя ОПУ заявил, что переломный момент в войне России против Украины состоится, когда ВСУ деоккупируют Луганск и Донецк. Когда это случится, россияне сами уйдут из Крыма.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 201-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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