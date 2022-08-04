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В Офисе президента назвали четыре составляющих для переговоров с Россией

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В Офисе президента назвали четыре составляющих для переговоров с Россией

Фото: Офис президента Украины

Для переговоров со страной-агрессором нужно иметь правильную переговорную позицию.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк перечислил четыре составляющие, необходимые Украине для переговоров с Россией, развязавшей полномасштабную войну.

Чтобы говорить с Россией нужно иметь правильную переговорную позицию, написал он 4 августа в Twitter.

По словам Подоляка, эта позиция содержит четыре простые составляющие:

  • во-первых, это дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня и ракеты ATAСMS для уничтожения российской логистики;
  • во-вторых, это системы противовоздушной/противоракетной обороны, чтобы защитить города;
  • в-третьих, это ударные беспилотники – лучшие охотники;
  • в-четвертых, это бронетехника для контрнаступлений.

Напомним, недавно бывший канцлер Германии Герхард Шредер, имеющий тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о своей поездке в Москву, где якобы узнал, что "Кремль хочет найти решение путем переговоров".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если бы Россия действительно хотела окончания войны, она не стягивала бы резервы на украинский юг.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 162-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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