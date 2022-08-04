В Офисе президента назвали четыре составляющих для переговоров с Россией

Для переговоров со страной-агрессором нужно иметь правильную переговорную позицию.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк перечислил четыре составляющие, необходимые Украине для переговоров с Россией, развязавшей полномасштабную войну.

Чтобы говорить с Россией нужно иметь правильную переговорную позицию, написал он 4 августа в Twitter.

По словам Подоляка, эта позиция содержит четыре простые составляющие:

во-первых, это дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня и ракеты ATAСMS для уничтожения российской логистики;

во-вторых, это системы противовоздушной/противоракетной обороны, чтобы защитить города;

в-третьих, это ударные беспилотники – лучшие охотники;

в-четвертых, это бронетехника для контрнаступлений.

Чтобы говорить с, нужно иметь правильную переговорную позицию. Она содержит четыре простых составляющих:



1. Дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить логистику.

2. ПВО/О, чтобы защитить города.

3. Ударные беспилотники – лучшие охотники.

4. Бронетехника для контрнаступлений – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) August 4, 2022

Напомним, недавно бывший канцлер Германии Герхард Шредер, имеющий тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о своей поездке в Москву, где якобы узнал, что "Кремль хочет найти решение путем переговоров".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если бы Россия действительно хотела окончания войны, она не стягивала бы резервы на украинский юг.

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24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 162-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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