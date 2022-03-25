В Офисе президента назвали конкретные шаги, которые помогут победить в войне с Россией

В Офисе президента назвали конкретные шаги, которые помогут победить в войне с Россией

Украина еще раз призывает ЕС ужесточить санкции против России, наложить абсолютное эмбарго на энергоносители РФ.

В Офисе президента Украины призвали западных партнеров и союзников официально признать Российскую Федерацию государством-террористом.

Об этом заявил руководитель председателя ОПУ Андрей Ермак, выступая с представителями американского аналитического центра Atlantic Council.

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"Время признать Вооруженные Силы Российской Федерации террористической организацией. Пора признать их преступной организацией. Чтобы выстоять, нам нужны очень конкретные вещи", – сказал Ермак.

В частности, речь идет о:

полномасштабный обмен разведданными в реальном времени

о необходимости предоставления тяжелого вооружения.

закрытие неба над Украиной или предоставление истребителей для борьбы с врагом, или воздушная полиция, которая обеспечит защиту гражданской инфраструктуры, или дальнобойные системы ПВО.

Глава ОП еще раз призвал Европу усилить санкции против России, наложить абсолютное эмбарго на энергоносители РФ.

"По войне нас не устроит ни одна конфигурация, которая ставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность Украины. Нас не устроит компромисс на российских условиях. Жертва агрессии не должна платить за мир. Пора платить агрессору. Мы призываем к усилению режима санкций. К эмбарго на российские энергоносители. Эта война окончательно разрушила всю старую систему международной безопасности. Нужно уже сейчас строить новую. И Украина доказала, что заслуживает быть не просто ее основателем, но и ведущим участником", — подчеркнул Ермак.

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