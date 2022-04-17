В Офисе президента назвали страны, запретившие российским кораблям заходить в свои порты

В Офисе президента назвали страны, запретившие российским кораблям заходить в свои порты

Исключения могут сделать только для кораблей, терпящих бедствие.

Порты для российских судов сегодня закрыли уже пять стран: Италия, Бельгия, Эстония, Болгария и Румыния.

Об этом в телеграмме написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Порты для российских судов сегодня закрыли Италия, Бельгия, Эстония, Болгария и Румыния. Как я уже рассказывал, портовый бан распространяется на суда, которые после 24 февраля сменили флаг, чтобы избежать возможных запретов", — подчеркнул он.

Ермак добавил, что также ограничения действуют для тех, кто изменил свою российскую регистрацию в любое другое государство после начала вторжения РФ в Украину.

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Следует отметить, что запрет заходить в порты российским кораблям вводится на основании решения Совета ЕС от 8 апреля 2022 года об ограничительных мерах в связи с агрессивными действиями России в Украине. Это пятый пакет санкций Евросоюза против РФ.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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