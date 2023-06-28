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В Офисе президента объяснили, чего ожидают от саммита в Вильнюсе: "Нужно политическое решение о вступлении в НАТО"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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В Офисе президента объяснили, чего ожидают от саммита в Вильнюсе: "Нужно политическое решение о вступлении в НАТО"

Игорь Жовква высказался об ожиданиях от саммита в Вильнюсе / Фото: ТСН.ua

Украина хочет получить понимание, что еще предстоит сделать для присоединения к Альянсу.

Украина на саммите в Вильнюсе хочет получить конкретику вступления в НАТО. Нужно политическое решение или определение времени, в течение которого наше государство нужно сделать необходимые для этого действия.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Никто не говорит, что Украина требует на саммите в Вильнюсе принять ее в НАТО. Но политическое решение относительно или начала такого процесса, идеально — это приглашение Украины к вступлению или определение того времени, в течение которого Украина будет знать, что она должна еще сделать — также приемлемо”, — подчеркнул Игорь Жовква.

По его словам, это чисто политическое решение.

"Поэтому мы говорим: "Уважаемые государства-члены, имейте должную смелость начать этот процесс, дав понять Украине, что завершится он тогда, когда для этого сложатся надлежащие условия", — подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Напомним, что Украину можно пригласить в НАТО, в частности, потому, что украинские военные – единственные в мире, имеющие боевой опыт в сдерживании российской армии.

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Дата публикации
Просмотры
142
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