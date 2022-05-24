В Офисе президента отреагировали на кулуарные разговоры в Давосе об уступках Путину и завершении войны

В Офисе президента отреагировали на кулуарные разговоры в Давосе об уступках Путину и завершении войны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал кулуарные разговоры в Давосе о том, что Украина должна согласиться на уступки.

Подоляк подчеркнул, что самый быстрый способ завершения войны – это санкции против агрессора, поставки Украине оружия и выделение финансовой помощи.

Об этом советник главы Офиса президента написал в социальных сетях.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не торгует своим суверенитетом и территориальной целостностью.

"Говорят, в кулуарах ВЭФ хватает разговоров, не пора ли прекратить огонь, договориться с Кремлем и вернуться к бизнесу с Россией. Это новый вирус слепоты? Украина не торгует суверенитетом, чтобы кто-нибудь мог наполнить свой кошелек. Кратчайший путь к окончанию войны – оружие, деньги, эмбарго", — подчеркнул Подоляк.

Говорят, в кулуарах @wef хватает разговоров, не пора ли прекратить огонь, договориться с Кремлем и вернуться к бизнесу с. Это новый вирус слепоты? не торгует суверенитетом, чтобы кто-нибудь мог наполнить свой кошелек. Кратчайший путь к окончанию войны – оружие, деньги, эмбарго. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 24, 2022

Напомним, в Кремле заявили, что Российская Федерация готова вернуться к мирным переговорам с Украиной. Но как только официальный Киев "проявит конструктивный подход".

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