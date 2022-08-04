В Офисе президента отреагировали на обстрел Торецка, где погибли восемь человек

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обстрел российскими оккупантами Торецка, где погибли восемь человек.

Об этом он написал в Telegram.

"Обстрел мирного района, есть погибшие и раненые люди. Сколько еще должно быть жертв, чтобы мир признал россию страной-спонсором терроризма?" — подчеркнул Ермак.

Стоит отметить, что около 11:00 4 августа российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта, церковь и многоэтажки в Торецке. В результате вражеской атаки погибли 8 человек, четверо получили ранения. Среди четырех раненых – три ребенка. По предварительной информации, оккупанты стреляли из артиллерии.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 162-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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