В Офисе президента отреагировали на обстрел Торецка, где погибли восемь человек

Ермак назвал эти обстрелы очередным терактом страны-террориста России.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обстрел российскими оккупантами Торецка, где погибли восемь человек.
Об этом он написал в Telegram.
"Обстрел мирного района, есть погибшие и раненые люди. Сколько еще должно быть жертв, чтобы мир признал россию страной-спонсором терроризма?" — подчеркнул Ермак.
Стоит отметить, что около 11:00 4 августа российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта, церковь и многоэтажки в Торецке. В результате вражеской атаки погибли 8 человек, четверо получили ранения. Среди четырех раненых – три ребенка. По предварительной информации, оккупанты стреляли из артиллерии.
24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 162-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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