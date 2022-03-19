В Офисе президента озвучили вероятную продолжительность переговоров с Россией

Также Подоляк назвал основные требования Киева.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что переговоры между Украиной и РФ могут длиться несколько недель, несмотря на определенные сдвиги в ходе переговорного процесса.
Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV.
По его словам, переговоры с Россией могут продлиться "несколько недель или дольше", хотя "есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной".
Подоляк добавил, что основными требованиями украинской стороны является прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование войны.
Напомним, ранее Михаил Подоляк сообщал, что славящаяся грубостью российская дипломатия во время последних переговоров с украинской стороной резко смягчилась, исчезло хамство с их стороны, поскольку полностью осознают беду, в которой оказались из-за нападение на Украину.
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