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В Офисе президента озвучили вероятную продолжительность переговоров с Россией

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В Офисе президента озвучили вероятную продолжительность переговоров с Россией

Associated Press

Также Подоляк назвал основные требования Киева.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что переговоры между Украиной и РФ могут длиться несколько недель, несмотря на определенные сдвиги в ходе переговорного процесса.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV.

По его словам, переговоры с Россией могут продлиться "несколько недель или дольше", хотя "есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной".

Подоляк добавил, что основными требованиями украинской стороны является прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование войны.

Напомним, ранее Михаил Подоляк сообщал, что славящаяся грубостью российская дипломатия во время последних переговоров с украинской стороной резко смягчилась, исчезло хамство с их стороны, поскольку полностью осознают беду, в которой оказались из-за нападение на Украину.

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