В Офисе президента озвучили вероятную продолжительность переговоров с Россией

Также Подоляк назвал основные требования Киева.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что переговоры между Украиной и РФ могут длиться несколько недель, несмотря на определенные сдвиги в ходе переговорного процесса.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV.

Также читайте Подоляк рассказал, когда могут встретиться Зеленский и Путин и пожмут ли друг другу руки

По его словам, переговоры с Россией могут продлиться "несколько недель или дольше", хотя "есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной".

Подоляк добавил, что основными требованиями украинской стороны является прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование войны.

Напомним, ранее Михаил Подоляк сообщал, что славящаяся грубостью российская дипломатия во время последних переговоров с украинской стороной резко смягчилась, исчезло хамство с их стороны, поскольку полностью осознают беду, в которой оказались из-за нападение на Украину.