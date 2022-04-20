Подоляк и Арахамия подтвердили: для переговоров по "Азову" готовы ехать в Мариуполь

Подоляк и Арахамия подтвердили: для переговоров по "Азову" готовы ехать в Мариуполь

Украинские переговорщики заверили, что готовы встретиться с российской стороной в заблокированном городе.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и народный депутат Давид Арахамия подтвердили недавнее заявление заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламаря по поводу возможных переговоров об эвакуации военного гарнизона с российской стороной даже в заблокированном городе.

Как сообщили ТСН.ua в Офисе президента Украины, Подоляк и Арахамия, входящие в украинскую переговорную группу с РФ, действительно готовы к такому шагу.

Об этом Михаил Полодяк также сам написал на своей странице в Twitter.

"Без всяких условий... Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов", — уверяет советник руководителя ОПУ.

Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два в два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Ибо они свои. Ибо они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022

Ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар в своем видеообращении заявил, что к участию в таких переговорах готовы советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и народный депутат Давид Арахамия, входящие в украинскую переговорную группу с РФ.

Напомним, оккупанты уже четвертые сутки подряд бомбят "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские военные и гражданские жители. Российские оккупанты нанесли удары по территории предприятия сверхтяжелыми авиабомбами. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен.

Читайте также: