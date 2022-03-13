В Офисе президента подтвердили, что переговоры с Россией состоятся 14 марта, и назвали главную задачу

В Офисе президента подтвердили, что переговоры с Россией состоятся 14 марта, и назвали главную задачу

На завтрашних переговорах планируют подвести итоги предварительных разговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что следующие переговоры с российской делегацией состоятся в понедельник, 14 марта, в режиме видеоконференции.

Об этом он написал в Twitter.

По словам Подоляка, переговоры между украинской и российскими сторонами продолжаются в режиме нон-стоп. На завтрашних переговорах планируют подвести итоги предварительных разговоров.

"Переговоры продолжаются в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов нужд постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", — написал он.

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