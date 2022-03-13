В Офисе президента подтвердили, что переговоры с Россией состоятся 14 марта, и назвали главную задачу

На завтрашних переговорах планируют подвести итоги предварительных разговоров.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что следующие переговоры с российской делегацией состоятся в понедельник, 14 марта, в режиме видеоконференции.
Об этом он написал в Twitter.
По словам Подоляка, переговоры между украинской и российскими сторонами продолжаются в режиме нон-стоп. На завтрашних переговорах планируют подвести итоги предварительных разговоров.
"Переговоры продолжаются в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов нужд постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", — написал он.
Читайте также:
- ВОЕННОЕ СОСТОЯНИЕ : ЧТО ОН ЗНАЧАЕТ И КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
- Звание в армии Украины (ВСУ)
- Кто такие хакеры из Anonymous
- Что такое репарации
- Что такое закрытое небо
- Кто такие вагнеровцы
- Что такое демилитаризация