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В Офисе президента подтвердили сегодняшние переговоры с РФ и рассказали детали - фото

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В Офисе президента подтвердили сегодняшние переговоры с РФ и рассказали детали - фото

Михаил Подоляк / twitter.com/Podolyak_M

В 16.00 состоится третий раунд переговоров Украины с РФ.

В понедельник, 7 марта, состоится третий раунд переговоров Украины с Россией, которая цинично напала на наше государство в ночь на 24 февраля и не прекращает вооруженную агрессию.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, также опубликовавший соответствующее фото.

"Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16.00 по киевскому времени. Делегация – без изменений", — написал Подоляк.

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