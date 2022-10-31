Россия сегодня утром в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру в ряде областей Украины.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко предупредил, что из-за массированных обстрелов Россией критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии в городах Украины.

Об этом он написал в Telegram.

"Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий", – говорится в сообщении.

Массированная атака Украины 31 октября

В понедельник утром, 31 октября, Россия нанесла ракетные удары по городам Украины, в частности, по объектам критической инфраструктуры.

Пока известно о повреждениях в Киеве и области, в Черновицкой, Черкасской, Кировоградской областях, Харькове, Запорожье.

Впоследствии в Офисе президента предупредили об экстренных отключениях электроэнергии в результате ракетной атаки.

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