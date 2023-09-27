В Офисе президента прокомментировали возвращение ЧВК "Вагнер" на Бахмутское направление

"Медийный" эффект от этого события больше его реального значения.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "возвращение ЧВК "Вагнер" на Бахмутское направление", подчеркнув, что никакой ЧВК "Вагнер" больше не существует.

Об этом Подоляк написал в своем Telegram-канале.

Советник руководителя Офиса президента заявил, что ЧВК "закончился вместе с ликвидацией ее главарей Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, рейдерством структуры группой главы Миноборны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова и зачисткой руководящего состава организации.

"Сегодня есть только бывшие боевики террористической группировки, подавшиеся кто куда: в Африку, гражданско-криминальную жизнь регионов России – или подписали контракт с МО РФ и согласились сыграть последний аккорд, ненадолго заткнув собой российскую дыру на Бахмутском направлении", – написал Подол.

Он подчеркнул, что "медийный" эффект от этого события больше его реального значения. А целью назвал попытку "перекрыть" новости об увольнении Клищиевки и Андреевки украинской армией и уничтожении основных боеспособных российских формирований на этом направлении.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на украинских военных, воюющих в Донецкой области, сообщало, что в Бахмут вернулись наемники частной военной компании "Вагнер", которые быстро сменили командиров.

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