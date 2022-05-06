В Офисе президента рассказали, как планируют решить вопросы Крыма и ОРДЛО

В Офисе президента рассказали, как планируют решить вопросы Крыма и ОРДЛО

Вопросы временно оккупированного Крыма и ОРДЛО должны решить президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин.

Именно для этого следует организовать личную встречу Зеленского и Путина для проведения политических переговоров.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Руководитель ОП отметил, что сейчас основная задача состоит в том, чтобы выгнать российских оккупантов на границы, которые были 23 февраля.

"Сегодня первоочередная задача – это прекращение войны и вывод российских войск как минимум на рубеж 23 февраля. Вопрос ОРДЛО и Крыма – это сложные вопросы, которые должны обсуждаться на встрече двух президентов, наш президент готов садиться и говорить. Но в любом случае мы нашей независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью не торгуем. При нашей власти этого точно не будет", — сказал Ермак.

Глава ОП добавил, что президент Зеленский уже сейчас готов встречаться с Путиным.

Читайте также: