В Офисе президента рассказали, как планируют решить вопросы Крыма и ОРДЛО

Вопросы временно оккупированного Крыма и ОРДЛО должны решить президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин.
Именно для этого следует организовать личную встречу Зеленского и Путина для проведения политических переговоров.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Руководитель ОП отметил, что сейчас основная задача состоит в том, чтобы выгнать российских оккупантов на границы, которые были 23 февраля.
"Сегодня первоочередная задача – это прекращение войны и вывод российских войск как минимум на рубеж 23 февраля. Вопрос ОРДЛО и Крыма – это сложные вопросы, которые должны обсуждаться на встрече двух президентов, наш президент готов садиться и говорить. Но в любом случае мы нашей независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью не торгуем. При нашей власти этого точно не будет", — сказал Ермак.
Глава ОП добавил, что президент Зеленский уже сейчас готов встречаться с Путиным.
Читайте также:
- Россия отводит основные войска от Мариуполя – Пентагон
- Заседание Совбеза ООН по Украине и ситуация с эвакуацией из Мариуполя: главные события ночи 6 мая 2022
- Нет признаков, что Беларусь намерена стать активным участником войны в Украине — Пентагон