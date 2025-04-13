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В Офисе президента сделали заявление о демобилизации военных
В Офисе президента прокомментировали демобилизацию военных, которые защищают Украину с первых дней полномасштабного вторжения.
Заместитель Офиса президента Павел Палиса высказался о демобилизации военных, сражающихся с начала полномасштабного вторжения России. Он считает, что этот вопрос будет актуален тогда, когда действующих военных будет кем заменить на фронте.
Об этом он сказал в интервью BIHUS Info.
«Относительно мобилизованных, которые уже длительное время служат, абсолютно их понимаю. Люди истощаются и физически, и морально, я понимаю, что это трудно. И я не сторонник службы с сегодняшнего дня и до конца. Но для того, чтобы вопрос демобилизации стал на повестку дня как такой, который возможно реализовать, надо создать условия», — заявил он.
Палиса также добавил, что «нельзя освободить большое количество военных, обнажив какой-то участок фронта».
«Просто их освободить сейчас, не создав условия для их замены, это неправильно. При всем уважении к тем людям, которые уже сидят с начала полномасштабки», — сказал он.
Напомним, в Раде придумали альтернативу демобилизации.
Ранее в Минобороны объяснили, почему законопроект о демобилизации не вносят в Верховную Раду.