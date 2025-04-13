ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2202
Время на прочтение
1 мин

В Офисе президента сделали заявление о демобилизации военных

В Офисе президента прокомментировали демобилизацию военных, которые защищают Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Павел Палиса

Павел Палиса / © ТСН.ua

Заместитель Офиса президента Павел Палиса высказался о демобилизации военных, сражающихся с начала полномасштабного вторжения России. Он считает, что этот вопрос будет актуален тогда, когда действующих военных будет кем заменить на фронте.

Об этом он сказал в интервью BIHUS Info.

«Относительно мобилизованных, которые уже длительное время служат, абсолютно их понимаю. Люди истощаются и физически, и морально, я понимаю, что это трудно. И я не сторонник службы с сегодняшнего дня и до конца. Но для того, чтобы вопрос демобилизации стал на повестку дня как такой, который возможно реализовать, надо создать условия», — заявил он.

Палиса также добавил, что «нельзя освободить большое количество военных, обнажив какой-то участок фронта».

«Просто их освободить сейчас, не создав условия для их замены, это неправильно. При всем уважении к тем людям, которые уже сидят с начала полномасштабки», — сказал он.

Напомним, в Раде придумали альтернативу демобилизации.

Ранее в Минобороны объяснили, почему законопроект о демобилизации не вносят в Верховную Раду.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
2202
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie