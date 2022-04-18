В Офисе президента сообщили, что именно обстреляли россияне во Львове

В Офисе президента сообщили, что именно обстреляли россияне во Львове

По Львову оккупанты нанесли ракетные удары.

Российские войска утром 18 апреля нанесли ракетные удары по Львову. По информации советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, целью оккупантов была гражданская инфраструктура.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Сразу пять мощных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре старинного европейского Львова. Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично на весь мир заявляя о своем "праве"... убивать украинцев", — написал Подоляк.

Михаил Подоляк отреагировал на ракетные удары по Львову

Напомним, во время воздушной тревоги утром 18 апреля оккупанты нанесли пять прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже уехали на место, говорит мэр Андрей Садовой. Подробности устанавливаются. Власть просит граждан оставаться в укрытиях.

Как сообщалось, Зеленский объяснил, почему важна битва за Донбасс.

К слову, руководитель военной разведки заявил, что "Мариуполь будет деблокирован и уволен".

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