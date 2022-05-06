В Офисе президента сообщили, сколько гражданских удалось вывезти из Мариуполя и "Азовстали"

В Офисе президента сообщили, сколько гражданских удалось вывезти из Мариуполя и "Азовстали"

В ходе операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали" удалось вывезти около 500 мирных людей.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских", — написал он.

Ермак добавил, что Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных, и выразил благодарность за помощь ООН. Глава ОПУ подчеркнул, что в эти минуты идет следующий этап спасения наших людей из "Азовстали".

Эвакуацию 500 человек подтвердил также генсек ООН Антониу Гутерреш. "2 колонны успешно эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь", Мариуполя и прилегающих районов", — написал он в Twitter.

В общем @UN — @ICRC функционирование, 2 здравых путешественника успешно evacuated около 500 человек из Азовского строя, Мариупол и обслуживающих районов.



Я помню, что соответствующая coordination with Moscow & Kyiv будет lead to more humanitarian pauses to allow civilians safe passage. — António Guterres (@antonioguterres) May 5, 2022

Следует отметить, что на днях удалось эвакуировать 156 гражданских с завода. Также сообщалось, что 5 мая в Мариуполь забирать мирных людей из разрушенного РФ города направился очередной конвой ООН. Сейчас "Азовсталь" штурмуют российские военные. Скрывавшиеся там гражданские рассказывают: убитых и раненых — огромное количество. Украинские воины под плотным огнем противника удерживают оборону.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 72-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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