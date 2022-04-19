В Офисе президента заявили, что ЕС "знает рецепт победы" Украины

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Евросоюз знает рецепт победы Украины в войне с Россией.

Михаил Подоляк подчеркнул, что в Украине во время войны по-настоящему гибнут мирные люди от действий оккупантов и каждый день пишется кровью украинских воинов.

Об этом Михаил Подоляк заявил в Twitter.

По его словам, остановить российское зло может дополнительное оружие для Украины, которое руководство страны просит у международных партнеров, а также эмбарго на российскую нефть.

"У нас нет актеров, люди гибнут по-настоящему, а шоуранеры не гарантируют хэппи-энд – каждая серия пишется кровью украинских воинов. Но, в отличие от сериала, здесь вы можете помочь остановить зло. Попросите свое правительство об оружии для Украины и эмбарго на российскую нефть. ЕС знает рецепт победы", – отметил Подоляк.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля заявил о начале нового этапа "российской спецоперации в Украине".

Читайте также: