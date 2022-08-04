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В Офисе президента заявили, что "референдумов" на юге Украины не будет, и объяснили почему

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В Офисе президента заявили, что "референдумов" на юге Украины не будет, и объяснили почему

Фото: УНИАН

Оккупанты не смогут провести псевдореферендум о присоединении к России на временно захваченных территориях Украины, ведь просто не смогут сохранить над ними контроль.

Кроме того, прежде всего, информацию о "референдумах" власти России распространяют на свою внутреннюю аудиторию.

Об этом замглавы Офиса президента Игорь Жовква сказал в интервью LB.ua.

Он обратил внимание на то, что захватчики постоянно меняют дату проведения фейковых голосований. Уже появляются заявления о возможном переносе "референдума" с 11 сентября на более позднюю дату.

"В любом случае, не хотелось бы даже этого анализировать, потому что мы уверены, что такого "референдума" не произойдет, потому что эти территории не будут под контролем РФ", – подчеркнул замглавы ОП.

Жовква отметил, что кремлевские власти и сами не уверены, что смогут сохранить контроль над временно захваченными территориями.

"Постоянно посылая эти сигналы о проведении "голосования", Москва демонстрирует, что сама не уверена в том, что ей удастся сохранить контроль над временно оккупированными территориями. Поэтому все, что в Кремле делают, транслируют подобную информацию внутренней российской аудитории", — пояснил заместитель главы президентского офиса.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, России необходимо прекращение огня до конца августа, чтобы провести "референдумы" на оккупированных территориях.

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