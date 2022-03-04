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В Офисе президента заявили о "сдержанном оптимизме" насчет перспектив развития наступления россиян

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В Офисе президента заявили о "сдержанном оптимизме" насчет перспектив развития наступления россиян

ТСН.ua

Арестович говорит, что в целом ситуация контролируется.

Руководство Вооруженных сил и руководство государства принимает непосредственные меры, чтобы остановить противника на тех направлениях, на которых они пытаются развивать наступление. Таких направлений не много. Общая ситуация контролируется.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал во время телемарафона на 1+1.

"В целом ситуация контролируемая. Руководство ВСУ и руководство государства принимают непосредственные меры, чтобы остановить противника на тех направлениях, на которых они пытаются развивать наступление. Таких направлений немного и мы их перекрестили. За вчера были нанесены несколько мощных огневых ударов по противнику, которые остановили его. Я думаю, что по такому порядку действий, по происходящему с тем, как руководство ВС умело управляет оборонной операцией, мы можем так чувствовать сдержанный оптимизм относительно дальнейших перспектив развития наступления врага. Я думаю он будет остановлен и на других участках", — сообщил Арестович.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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