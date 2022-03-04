В Офисе президента заявили о "сдержанном оптимизме" насчет перспектив развития наступления россиян

Арестович говорит, что в целом ситуация контролируется.

Руководство Вооруженных сил и руководство государства принимает непосредственные меры, чтобы остановить противника на тех направлениях, на которых они пытаются развивать наступление. Таких направлений не много. Общая ситуация контролируется.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал во время телемарафона на 1+1.

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"В целом ситуация контролируемая. Руководство ВСУ и руководство государства принимают непосредственные меры, чтобы остановить противника на тех направлениях, на которых они пытаются развивать наступление. Таких направлений немного и мы их перекрестили. За вчера были нанесены несколько мощных огневых ударов по противнику, которые остановили его. Я думаю, что по такому порядку действий, по происходящему с тем, как руководство ВС умело управляет оборонной операцией, мы можем так чувствовать сдержанный оптимизм относительно дальнейших перспектив развития наступления врага. Я думаю он будет остановлен и на других участках", — сообщил Арестович.