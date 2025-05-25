В ОГА показали последствия российского удара по Черниговской области (фото)

Последствия атаки на Черниговщину / © t.me/chernigivskaODA

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В ночь на 25 мая российские войска совершили очередную атаку на Черниговскую область, применив как беспилотники, так и ракетное вооружение. В течение суток зафиксирован 21 обстрел — прозвучало не менее 47 взрывов.

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговской областной государственной администрации в Telegram.

Под огнем оказались 14 населенных пунктов в пределах восьми территориальных общин. Поражению подверглись окраины Чернигова, а также территории Черниговского, Нежинского и Корюковского районов.

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В результате попаданий загорелись складские помещения, нежилые здания и ангар с углем. К тушению оперативно привлекли подразделения ГСЧС, которые быстро локализовали огонь.

По состоянию на утро информация о пострадавших не поступала. Все соответствующие службы продолжают обследование поврежденных объектов и территорий.

Местные власти призывают граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 25 мая российские войска снова осуществили мощный ракетно-дроновой удар по территории Украины. Огонь пришел на Киев, Киевскую область, Хмельницкую, Житомирскую, Харьков, Тернополь, Николаев, Сумы и Конотоп. Вследствие атаки есть погибшие и пострадавшие. Продолжается ликвидация последствий, фиксируются разрушения жилых и гражданских объектов.

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