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В огне не только Питер: Зеленский показал взрывы в РФ и раскрыл "поджаренные" цели
Владимир Зеленский отметил, что украинский «план дальнобойных санкций» выполняется именно так, как это нужно для приближения мира.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешной ночной операции Сил обороны Украины против важных объектов в России. Под прицелом оказались нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и военное предприятие в Тамбовском регионе.
Об этом глава государства написал в Сети.
«Есть хорошие результаты наших дальнобойных санкций от воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ. Этой ночью были поражены важные объекты на территории России», — отметил Зеленский.
Среди пораженных целей — Петербургский нефтяной терминал. От государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной инфраструктуры, которая обеспечивает потребности войны, примерно 1100 км. Кроме того, удары были нанесены и по военным объектам на базе в Кронштадте.
Также среди целей было предприятие в Тамбовской области, участвующее в производстве российского вооружения. Оно расположено почти в 600 км от линии фронта.
«Спасибо нашим воинам за меткость. Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира«, — подчеркнул президент.
Напомним, 3 июня в Санкт-Петербурге после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар на нефтяном терминале. Местные жители сообщали о мощных взрывах, которые напоминали извержение вулканов, и публиковали кадры пламени и задымленного неба. Событие произошло перед началом Петербургского экономического форума.
Этой же ночью в российском Мичуринске (Тамбовская область) дроны атаковали оборонный завод «Прогресс», производящий системы управления для авиации и ракет, в частности компоненты для Х-101. В соцсетях публиковали видео взрывов и пожара на предприятии.