В огне не только Питер: Зеленский показал взрывы в РФ и раскрыл "поджаренные" цели

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешной ночной операции Сил обороны Украины против важных объектов в России. Под прицелом оказались нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и военное предприятие в Тамбовском регионе.

Об этом глава государства написал в Сети.

«Есть хорошие результаты наших дальнобойных санкций от воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ. Этой ночью были поражены важные объекты на территории России», — отметил Зеленский.

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Среди пораженных целей — Петербургский нефтяной терминал. От государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной инфраструктуры, которая обеспечивает потребности войны, примерно 1100 км. Кроме того, удары были нанесены и по военным объектам на базе в Кронштадте.

Также среди целей было предприятие в Тамбовской области, участвующее в производстве российского вооружения. Оно расположено почти в 600 км от линии фронта.

«Спасибо нашим воинам за меткость. Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира«, — подчеркнул президент.

Дата публикации 09:55, 03.06.26 Количество просмотров 31 Зеленский подтвердил атаки на объекты РФ 3 июня

Напомним, 3 июня в Санкт-Петербурге после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар на нефтяном терминале. Местные жители сообщали о мощных взрывах, которые напоминали извержение вулканов, и публиковали кадры пламени и задымленного неба. Событие произошло перед началом Петербургского экономического форума.

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Этой же ночью в российском Мичуринске (Тамбовская область) дроны атаковали оборонный завод «Прогресс», производящий системы управления для авиации и ракет, в частности компоненты для Х-101. В соцсетях публиковали видео взрывов и пожара на предприятии.

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