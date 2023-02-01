В ОК "Південь" рассказали, почему РФ активизировала ДРГ возле Херсона и есть ли реальная опасность

Представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк объяснила, почему россияне активизировали работу своих диверсионно-разведывательных групп в устье Днепра возле Херсона. Таким образом оккупанты хотят показать, что "они еще вернутся".

Об этом она сказала 1 февраля в эфире FREEДОМ.

Гуменюк прокомментировала уничтожение пяти легкомоторных лодок из ДРГ армии России в районе островов в устье реки Днепр. Она отметила, что тактика России – это истощать Силы обороны и проверять прочность нашей обороны.

"В частности, расшатывать общее психологическое состояние мирного населения, которое, по их замыслу, не должно чувствовать себя спокойно на деоккупированном правобережье. То есть это создание постоянной угрозы не только артиллерийских обстрелов, но и такого эффекта присутствия врага, которые пытаются давить на то, что они обещали: "Мы вернемся". Но это как раз такая тактика действия, которая, в принципе, в нашем противодействии выглядит как неуспешная, несовершенная, проигрышная", — рассказала Гуменюк.

Гуменюк также отметила, что на населенные пункты юга страдают от российских обстрелов. Также там идет контрбатарейная борьба.

Напомним, российские оккупационные войска за минувшие сутки, 31 января, обстреляли территорию Херсонщины 42 раза. В результате коварных атак врага есть жертвы среди гражданских.

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