В ОК "Пивдень" рассказали, сколько иранских дронов-камикадзе получила Россия

Агрессор Российская Федерация получила от 300 до нескольких тысяч иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк, пишет "НВ".

"Цифры очень противоречивы. По разным источникам, их может быть от 300 до нескольких тысяч. Но будем учитывать, что они пытаются их использовать по определенным регионам с учетом удаленности", — сказала она.

В настоящее время российские оккупанты пытаются использовать дроны-камикадзе для поражения целей, расположенных в пределах тысячи километров от точки запуска.

По словам Гуменюк, урожай армия сконцентрировала большое количество таких дронов на оккупированных территориях юга Украины. Кроме того, Россия пытаются атаковать с северных границ.

Иранские дроны в российской армии

В последнюю неделю российская армия активно применяет дроны иранского производства. В частности, бесплотники нанесли удары в Белой Церкви, Запорожье, Харькове, Винницкой области и т.д. Президент Владимир Зеленский сообщал, что, по информации разведчиков, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Shahed".

Именно из-за применения БЛА воздушные тревоги в Украине могут продолжаться дольше. Дело в том, что дроны-камикадзе долго летят и могут менять свой маршрут.

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