В ОК "Юг" назвали вероятную причину снижения активности иранских дронов

Холодная погода может влиять на аэродинамические свойства "Шахидов", проходивших испытания в других климатических условиях.

Длительная пауза в использовании оккупантами для атак на украинские города иранских дронов-камикадзе может объясняться тем, что россияне пытались подстроиться под погодные условия.

Такое предположение сделала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom.

"Испытания этих дронов проходили в несколько иных климатических условиях, в которых находится Иран. Наши климатические условия определенным образом отличаются и, в том числе, их больше всего волновала аэродинамика, вероятность оледенения в случае перепадов температур, которая могла повлиять на полетность", — заявила пресс-секретарь.

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Последнюю атаку иранских "Шахидов", которая была совершена в ночь на субботу, 10 декабря, в Одесской и Николаевской областях, Наталья Гуменюк объяснила тем, что сейчас температура на юге Украины плюсовая. Очевидно, поэтому оккупанты решили снова запустить партию беспилотников.

Напомним, в ночь на 10 декабря российские оккупанты снова атаковали иранскими дронами южные области Украины. Многие Shahed-136 удалось сбить. Однако было попадание в объекты энергетики.

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