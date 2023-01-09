В ОК "Юг" объяснили, почему Россия уже некоторое время не атакует Украину дронами

В последних сводках Генштаба ВСУ нет информации о сбитии вражеских беспилотников, часто атакующих Украину, особенно юг.

Россия в последнее время приостановила атаку украинских городов и критической инфраструктуры "шахедами". Руководительница пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что эта "тишина" объясняется тем, что россияне активно осуществляют разведку для выбора целей.

Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона.

"То, что они в последнее время больше запускают дроны-разведчики, может свидетельствовать как раз о том, что они выискивают, куда направить свое оружие. Это, как правило, тактика поведения перед тем, как атаковать. И мы говорили о том, что они не откажутся от массированных ракетных атак, от единичных ударов, и в том числе, от смешанных атак, когда будут применены и ракеты и дроны. То, что у них уже с оружием затруднительно, это и говорит о том, что им нужно как можно более тщательно проанализировать где, куда и когда ударить. Именно поэтому в последнее время наши сводки Генштаба пестрят сбитием именно дронов-разведчиков", — отметила она.

Гуменюк также пояснила, что дроны-разведчики, в отличие от дронов-камикадзе, не несут взрывного заряда. Они собирают информацию.

"Но все-таки в последнее время очень часто развивается технология разработки дронов оперативно-тактического и ударного типа, то есть смешанного — когда дрон-разведчик обнаруживает цель и может сбросить заряд", — резюмировала она.

Атака дронами городов Украины

Россия с октября активно терроризирует украинские города, нанося удары иранскими дронами-камикадзе по объектам критической инфраструктуры и жилым домам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что россияне планируют развернуть собственное производство иранских дронов в городе Тольятти.

Ранее представитель прессслужбы ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил, что по состоянию на 4 января Россия имеет в своем арсенале около 100 иранских дронов-камикадзе, которыми она атакует Украину.

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