В ОК "Юг" рассказали, каким регионам угрожают иранские дроны-камикадзе

Оккупанты не могут использовать беспилотники во всех регионах.

В последние дни россияне атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе, однако эти беспилотники не угрожают всем регионам.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, причиной этого является ограниченная дальность полета дрона-камикадзе. То есть эти беспилотники оккупанты используют только по тем регионам, куда они могут долететь.

"Тактико-технические характеристики еще не изучены полностью, потому что есть спорные данные о том, насколько далеко они могут быть направлены. Сейчас это изучается", — отметила она.

Гуменюк также подчеркнула, что дроны управляемые и часто во время атаки меняют направление движения.

Напомним, 23 сентября российские войска атаковали Одессу 23 сентября иранскими дронами-камикадзе из акватории Черного моря.

Читайте также: