В ОК "Юг" рассказали, каким регионам угрожают иранские дроны-камикадзе

Оккупанты не могут использовать беспилотники во всех регионах.
В последние дни россияне атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе, однако эти беспилотники не угрожают всем регионам.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
По ее словам, причиной этого является ограниченная дальность полета дрона-камикадзе. То есть эти беспилотники оккупанты используют только по тем регионам, куда они могут долететь.
"Тактико-технические характеристики еще не изучены полностью, потому что есть спорные данные о том, насколько далеко они могут быть направлены. Сейчас это изучается", — отметила она.
Гуменюк также подчеркнула, что дроны управляемые и часто во время атаки меняют направление движения.
Напомним, 23 сентября российские войска атаковали Одессу 23 сентября иранскими дронами-камикадзе из акватории Черного моря.
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