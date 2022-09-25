Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ОК "Юг" рассказали, каким регионам угрожают иранские дроны-камикадзе

Дата публикации
Просмотры
2316
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ОК "Юг" рассказали, каким регионам угрожают иранские дроны-камикадзе

Фото: MIL.IN.UA

Оккупанты не могут использовать беспилотники во всех регионах.

В последние дни россияне атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе, однако эти беспилотники не угрожают всем регионам.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, причиной этого является ограниченная дальность полета дрона-камикадзе. То есть эти беспилотники оккупанты используют только по тем регионам, куда они могут долететь.

"Тактико-технические характеристики еще не изучены полностью, потому что есть спорные данные о том, насколько далеко они могут быть направлены. Сейчас это изучается", — отметила она.

Гуменюк также подчеркнула, что дроны управляемые и часто во время атаки меняют направление движения.

Напомним, 23 сентября российские войска атаковали Одессу 23 сентября иранскими дронами-камикадзе из акватории Черного моря.

Читайте также:

Дроны-камикадзе напали на юг Украины: Гуменюк раскрыла подробности массированной атаки

Дроны-камикадзе напали на юг Украины: Гуменюк раскрыла подробности массированной атаки

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация