В ОК "Юг" рассказали о тактике обстрелов окупантов: "Приводят в действие "сюрпризы"

Россияне целятся в заминированные территории без успеха на поле боя.

У российских захватчиков ограничено количество ракет. Для обстрела Украины враг использует управляемые авиационные бомбы, авиацию, дроны, к которым крепит разрывные гранаты.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

Она рассказала, что россияне целятся в заминированные территории без успеха на поле боя.

"Россияне приводят в действие "сюрпризы", которые оставляли, убегая с правого берега. Они атакуют сельскохозяйственные угодья, открытые поверхности, предприятия, где сами базировались во времена оккупации. Оккупанты попадают именно туда, потому что хотят достичь максимальной детонации и вреда", — отметила. она.

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Гуменюк также отметила, что в преддверии Пасхи враг обстрелял Баштанский район Николаевской области.

По информации ОК "Юг", россияне используют управляемые авиационные бомбы, авиацию, дроны, к которым крепят разрывные гранаты.

"Они абсолютно сознательно выглядели места скопления людей, где могло находиться большое количество гражданского населения. Пострадали больницы, школы и другие заведения, не относящиеся к военным позициям", — рассказала спикер.

Ранее Гуменюк рассказала, что кафиры начали чаще выставлять данные темы в свою повестку дня, особенно во время заседаний силовых структур, потому что боятся украинского подполья.

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