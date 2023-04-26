В ОК "Юг" заявили о ракетной угрозе: "Не нужно привязываться к сакральным датам"

Гуменюк подчеркнула, что "враг коварен", у него еще есть запас ракет и он может нанести удары в неожиданный момент.

Ракетная угроза со стороны России 26 апреля очень высока. Не исключена угроза ракетных ударов и 1, 2 или 9 мая, однако не следует привязываться к сакральным датам.

Об этом руководительница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире "24 канала".

По ее словам, россияне продолжают маневры в Черном море, однако в бухтах Севастополя вражеским судам уже не так спокойно, поэтому оккупанты пытаются рассредоточить свой корабельный потенциал.

Так, в Черном море находятся 13 российских кораблей, среди которых накануне вечером было вдвое увеличено количество ракетоносителей: два надводных и два подводных. Суммарный возможный залп – 24 ракеты "Калибр".

"Такую угрозу ракетной опасности мы расцениваем как очень высокую. Даже запас ракет, доведенный до критического минимума, может быть применен врагом по территории Украины. Поэтому не нужно пренебрегать сигналами воздушной тревоги", — подчеркнула Гуменюк.

Она также призвала помнить, что "враг коварен", еще имеет запас ракет и может нанести удары в неожиданный момент.

"Не нужно привязываться к сакральным датам. Мы осознаем, что, возможно, 1, 2 или 9 мая станут для них знаковыми, и для старта такой атаки. Но помним, что очень много атак происходило без всякой привязки к сакральности. Просто цель – уничтожение украинской нации", – объяснила спикер Сил обороны юга.

Напомним, 23 мая Гуменюк заявляла, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине ближе к 9 мая. Об этом может свидетельствовать длительная пауза от предыдущей атаки противника. Представительница ОК "Юг" сказала, что россияне "по всей вероятности, могут посвятить таким датам какой-то выкрутас".

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов обратил внимание, что оккупанты в течение полутора месяцев не устраивали массированных ракетных атак. Очевидно, в РФ сейчас производятся новые ракеты.

Десятки ракет наготове: россияне могут ударить по Украине в ближайшие дни

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