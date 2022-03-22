В оккупации: как живет Иванков в Киевской области, который захватили россияне и "кадыровцы"

В оккупации: как живет Иванков в Киевской области, который захватили россияне и "кадыровцы"

Местные алкоголики и наркоманы сотрудничают с оккупантами, а вместо этого получили "разрешение" грабить дома.

Поселок Иванков в Киевской области остается оккупационным тылом врага без каких-либо официальных "зеленых" коридоров. Оккупанты заблокировали все пути, чтобы населенный пункт остался без самого необходимого.

Об этом рассказал журналист Богдан Аминов на своей странице в Facebook.

Захватчики заняли административные здания поселка: бывшую райгосадминистрацию, отделение полиции и ГСЧС.

Местных жителей, пытавшихся заниматься волонтерской деятельностью, подвергли репрессиям. По словам очевидцев, волонтерский штаб, пытавшийся организовать для решения гуманитарных проблем, оккупанты разогнали. Некоторых волонтеров избили и угнали.

Эвакуация

"Некоторым иванковцам удается выехать из поселка на свой страх и риск. В личных сообщениях насчитал за последнюю неделю уже по меньшей мере пять таких случаев. В одном из таких случаев гражданские попали под обстрел, но обошлось без жертв", — рассказал Аминов.

"Кадыровцы"

По информации журналиста, в Иванкове есть много "кадыровцев". Якобы, именно они управляют всеми оккупационными процессами. Регулярная российская армия выполняет их приказы.

Также он сообщил, что некоторых мужчин-иванковцев, похищенных "кадыровцами" с неизвестной целью, вернулись в свои дома.

Мародеры и коллаборанты

В поселке были случаи мародерства от местных, которые ранее привлекались к уголовной ответственности и были судимы.

"По моей информации, начали залезать чуть ли не в каждый дом — даже, если он не выглядит богатым. Такие вещи как телевизор или холодильник не берут, ищут только что-то ценное — украшения, наличные деньги и т.д.", — отметил Аминов.

Кроме того, оккупанты завербовали несколько ранее судимых местных и активно с ними сотрудничают. Это зависимые от алкоголя и наркотиков люди.

"Так называемое бандформирование рассказывает оккупанту о местном населении, в частности, активистах и бизнесменах. Основная их "работа" — давать наводку на всех, кто интересует врага. Взамен – они безнаказанно грабят дома, общественные заведения и т.д.", — говорит журналист.

Он отметил, что вариантов для таких коллаборантов есть три: бегство в Россию, пожизненное заключение после деоккупации или уничтожения в случае угрозы.

Вражеская пропаганда

"В Сети время от времени появляются пропагандистские ролики о Иванкове. На них видно, что за это время в поселке заметно увеличилось количество вражеских патрулей на улице. В частности можно заметить, что иванковцы более или менее "свободно" (если это слово здесь вообще уместно) передвигаются по улицам пешком. Иногда проезжают гражданские автомобили", — обратил внимание Аминов.

Как себя ведут оккупанты

На блокпостах или во время обысков захватчики проверяют телефоны. Некоторые смартфоны оккпанты по своему усмотрению могут уничтожить. Иванковцам россияне "советуют" не передвигаться на автомобиле, не носить с собой телефоны. Если ехать на автомобиле – без тонированного стекла. Если стекло тонировано – полностью опустить.

Инфраструктура

На некоторых улицах, в частности, в центре поселка, нет электричества и воды до сих пор. Связь в Иванкове отсутствует от 4 марта.

"В селах вокруг иногда удается дозвониться из Иванковского района. На свой страх и риск. Оккупант пытается превентивно не допустить таких звонков и СМС", — рассказал журналист.

Напомним, что ВСУ освободили Макаров на Киевщине и нанесли значительные потери врагу на Донбассе.

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