В оккупационную армию РФ затащили парня с эпилепсией: документ

Врачи сообщили призывнику, что для увольнения в запас нужно пережить пять припадков, а у него пока только два.

В Москве парня с эпилепсией отправили служить в российскую оккупационную армию. По словам призывника, районный военкомат планировал признать его непригодным к службе, но в областном во время медосмотра врачи ели пиццу и отрицали наличие серьезного заболевания. Сейчас парень в госпитале — в военной части он потерял сознание, и у него начались судороги.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Утром 22 ноября в квартиру Юрия Евсеева пришли полицейские. Мужчина спросонья предоставил документы, а затем услышал неожиданную новость: его увозят в отделение из-за "уклонения от призыва на военную службу". По словам Евсеева, в участке его держали три часа: сотрудники полиции не говорили, за что он задержан, и не отдавали документы.

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Евсеева отвезли в областной военкомат, где на следующий день он прошел медкомиссию. По словам Юрия, районный военкомат планировал признать его непригодным — Евсеев страдает эпилепсией, у него часто случаются приступы — но в областном военкомате врачи "были заняты поеданием пиццы и просто так поставили штампы". Психиатр вообще сказал парню, что он "все придумал и вполне здоров".

23 ноября Евсеева привезли в воинскую часть в Долгопрудном. На следующий день парень начал жаловаться на головокружение и звон в ушах, а через два дня потерял сознание. В госпитале медики укололи Юрию обезболивающее и назначили дополнительное обследование. Однако ситуация повторилась через два дня — вечером у Евсеева снова начались судороги.

В русскую армию забрали парня с эпилепсией / Фото: t.me/bazabazon

В настоящее время призывник проходит курс лечения. Как говорит парень, врачи сообщили ему, что для увольнения в запас нужно пережить пять припадков, а у Юрия пока только два. При этом уволить в запас могут только после принесения присяги, которая сама собой предполагает, что у военнослужащего нет проблем со здоровьем.

Напомним, в России массово мобилизуют нелегалов и мигрантов, только что получивших российские паспорта.

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