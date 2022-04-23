В оккупантов появились существенные проблемы с медицинским обеспечением: спасать раненых отправляют интернов

В оккупантов появились существенные проблемы с медицинским обеспечением: спасать раненых отправляют интернов

В оккупантов начинают появляться существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений, существуют трудности с эвакуацией раненых, а также не хватает медикаментов.

Из-за большого количества раненых в городе Балаклея враг, одновременно с развернутым военным госпиталем, использует возможности городской поликлиники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Во временно занятом оккупантами Волчанске младший медицинский персонал больниц принудительно отправляется для оказания первой помощи подразделениям захватчиков, которые находятся на линии столкновения с Силами обороны Украины.

Также российские войска испытывают существенные проблемы с пополнением личного состава. Жителей Херсонской области продолжают принудительно "мобилизовать" в ряды оккупационных войск.

Генштаб сообщает также, что для перемещения грузов военного назначения на временно захваченных территориях россияне используют гражданские грузовики. "Для военных нужд" оккупантов в ход идет и похищена сельскохозяйственная техника.

Несмотря на это, украинские воины продолжают освобождать населенные пункты на отдельных направлениях и удерживают определенные оборонные рубежи.

Напомним, в Херсонской области 22 апреля украинские воины ликвидировали двух российских генералов, издававших приказы об убийствах мирного населения.

Оккупанты депортировали в Россию почти миллион украинцев, из них 160 тысяч - дети

Читайте также: