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В оккупированном Армянске раздались взрывы возле временных позиций оккупантов

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
736
Время на прочтение
1 мин
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В оккупированном Армянске раздались взрывы возле временных позиций оккупантов

Фото: unsplash.com

В оккупированном россиянами Армянске раздались взрывы возле заброшенной фермы, где размещались солдаты армии России.

В городе Армянск в оккупированном россиянами Крыму прогремели взрывы возле заброшенной фермы. Там размещались солдаты армии РФ.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как отмечается, ночью город был атакован беспилотниками. Взрывы раздались возле заброшенной фермы, где размещались временные позиции военных РФ. На месте после взрывов обнаружили три воронки, диаметр каждой из них – ориентировочно метр.

“Возник пожар, на месте обнаружено три воронки, предварительно никто не пострадал. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, в четыре утра пожар был локализован”, — пишут телеграмм-каналы.

Напомним, что вдоль побережья Черного моря россияне установили противотанковые обрубки, артиллерийские установки и вырыли рвы.

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Дата публикации
Просмотры
736
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